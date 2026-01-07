تراجعت أسعار النفط اليوم، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتي أشارت إلى أن فنزويلا ستسلّم الولايات المتحدة ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط، تُقدّر قيمتها بنحو 2.8 مليار دولار وفق الأسعار الحالية، موضحا أن الشحنات سيتم بيعها بسعر السوق على أن تُستخدم العائدات لصالح البلدين. وتمثل الكميات المذكورة ما يعادل إنتاج فنزويلا لمدة تراوح بين 30 و50 يوماً.

تخمة المعروض



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتاً أو 0.30% إلى 60.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:10 بتوقيت غرينتش، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتاً أو 0.56% إلى 56.81 دولار للبرميل.



وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من دولار في جلسة التداول السابقة، وسط توقع السوق لتخمة في المعروض العالمي هذا العام.



تجنب التصعيد



وقد يتطلب الاتفاق في البداية تغيير مسار شحنات متجهة أصلاً إلى الصين، وربما تسعى فنزويلا إلى التخلص من ملايين البراميل من النفط العالقة في ناقلات النفط ومرافق التخزين لتجنب أي تصعيد إضافي مع الولايات المتحدة.



وكان ترمب قد طالب فنزويلا بفتح أسواقها أمام شركات النفط الأمريكية وإلا تواجه خطر تصعيد التدخل العسكري، وبعد ذلك ألقت القوات الأمريكية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مطلع هذا الأسبوع.