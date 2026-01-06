كشفت نتائج إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أن قيمة صادرات الخدمات بلغت نحو 58.2 مليار ريال خلال الربع الثالث 2025، مرتفعةً بنسبة 27% عن الفترة نفسها من عام 2024. ومقارنة بالربع الثاني 2025، فقد تراجعت صادرات الخدمات بنسبة 6%.



وبحسب النتائج، سجلت خدمات السفر أعلى قيمة من بين صادرات الخدمات، حيث بلغت 33.8 مليار ريال ما يعادل 58% من إجمالي الصادرات، ومثلت خدمات السفر الشخصية نحو 89% منها.



وجاءت خدمات النقل في المرتبة الثانية بقيمة 9.7 مليار ريال، تمثل نحو 17% من الإجمالي.



وسجلت خدمات النقل أعلى قيمة للواردات خلال الفترة، حيث بلغت 32.3 مليار ريال ما يعادل 27% من الإجمالي، تليها خدمات السفر بنحو 30.8 مليار ريال.



واردات المملكة



وفيما يخص واردات المملكة من الخدمات، فبلغت نحو 120.8 مليار ريال خلال الربع الثالث 2025، بنسبة نمو 5% عن نفس الفترة من العام الماضي.



ويهدف المسح الذي تعمل عليه الهيئة إلى تكوين قاعدة بيانية أساسية تقيس أثر وتأثير الخدمات في ميزان المدفوعات والتي تتضمن 12 خدمة وطنية، لتنمية قاعدة الاقتصاد الوطنية.



ويغطي المسح مجموعة من الأنشطة الخدمية تشمل خدمات النقل، والسفر، والخدمات المالية، وخدمات الاتصالات، وغيرها من الخدمات التي يتم تبادلها دوليًا.