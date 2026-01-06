سجل الجنيه المصري مكاسب كبيرة ومفاجئة مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم، بعد موجة خسائر قصيرة، وذلك مع استمرار تحسن في عدد كبير من المؤشرات الاقتصادية وأهمها الصعود المستمر للسيولة الدولارية.



ووفق الإحصاء الذي أعدته «العربية Business»، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 47.26 جنيه للشراء مقابل 47.39 جنيه للبيع.



وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف الدولار مستوى 47.21 جنيه للشراء مقابل 47.31 جنيه للبيع.



وفي بنك البركة - مصر وبنك قناة السويس والمصرف المتحد ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإسكندرية، بلغ سعر صرف الدولار 47.20 جنيه للشراء مقابل 47.30 جنيه للبيع.



ولدى بنك قطر الوطني وبنك كريدي أغريكول - مصر، بلغ سعر صرف الدولار مستوى 47.18 جنيه للشراء مقابل 47.28 جنيه للبيع.



أداء قوي



وجاء أقل سعر لصرف الدولار في بنك «إتش إس بي سي» عند مستوى 47.15 جنيه للشراء مقابل 47.25 جنيه للبيع.



وكان الجنيه المصري قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، إذ ارتفع بنسبة 6.7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي.



وبفضل قفزة قياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي، من المتوقع على نطاق واسع أن يعزز الجنيه مكاسبه في عام 2026، مع انتقال البلاد من دوامة خفض قيمة العملة إلى «دورة إيجابية» من التحسن والنمو.



أرقام قياسية



وسجل الاقتصاد المصري مجموعة من المؤشرات والأرقام القياسية خلال العام الماضي، حيث أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 51.452 مليار دولار في شهر ديسمبر الماضي من 50.216 مليار دولار في نوفمبر.



واستمرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مسارها التصاعدي، حيث ارتفعت خلال الفترة يناير - نوفمبر 2025 بمعدل 42.5% لتسجل أعلى قيمة لها عند نحو 37.5 مليار دولار مقابل نحو 26.3 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2024.



وسجل صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري 22.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، مما يمثل تعافياً كبيراً مقارنة بالتراجع المسجل خلال الفترة بين عامي 2022 و2024.