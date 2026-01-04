انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، بمقدار 185.05 نقطة، ليصل إلى مستوى 10364.03 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.5 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 170 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 20 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 237 شركة.



وكانت أسهم شركات صادرات، ونقي، وبرغرايزر، والكيميائية، وصدر، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات اتحاد الخليج الأهلية، ويو سي آي سي، والتعمير، والبابطين، والتطويرية الغذائية الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و4.61%.



الأكثر نشاطاً



وكانت أسهم شركات صادرات، وأمريكانا، وباتك، وأرامكو السعودية، والكيميائية، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وstc، والإنماء، وصادرات، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضاً بمقدار 147.19 نقطة، ليصل إلى مستوى 23371.82 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 20 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.