أعلنت NHC بدء تسجيل الاهتمام في مشروع رحاب الوريف، أحدث مشاريعها العقارية ضمن وجهة الوريف جنوب شرق مدينة جدة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير وجهات عمرانية متكاملة تسهم في تعزيز جودة الحياة وتلبية الطلب المتزايد على الوجهات السكنية الكبرى في منطقة مكة المكرمة.

ويضم المشروع أكثر من 3,300 وحدة سكنية من نوع الشقق، بتصاميم ونماذج متنوعة، وبمساحات تتراوح بين 116 إلى 164 مترًا مربعًا، لتوفير خيارات سكنية تلبي مختلف الاحتياجات وأنماط الحياة. ويتميز مشروع رحاب الوريف بتكامل الخدمات، إذ يضم مجموعة من المرافق الأساسية التي تعزز تجربة السكن وترتقي بجودة الحياة، تشمل المساجد والجوامع، والمدارس، والمسطحات الخضراء، والمراكز الصحية، ضمن بيئة حضرية مبتكرة تراعي سهولة الوصول وجودة التخطيط.

وتُعد وجهة الوريف أكبر وجهة عمرانية تطورها NHC في منطقة مكة المكرمة، بقيمة استثمارية تتجاوز 9 مليارات ريال، وتمتد على مساحة تزيد عن 10.4 مليون متر مربع، وتوفّر أكثر من 12 ألف وحدة سكنية متنوعة، تحيط بها مرافق تعليمية وصحية وتجارية، وحدائق عامة تتجاوز مساحتها 1.3 مليون متر مربع، بما يعكس التزام الشركة بتطوير وجهات حضرية متكاملة ومستدامة.

وتدعو NHC الراغبين في تسجيل الاهتمام والاطلاع على تفاصيل المشروع إلى زيارة الموقع الرسمي للشركة عبر الرابط التالي: https://www.nhc.sa/real-estate-development/projects/47838/

يُذكر أن مشاريع NHC تجسد رؤية الشركة في تطوير وجهات عمرانية متكاملة ترتكز على جودة الحياة، مع توفير خيارات سكنية متعددة ضمن بيئة صحية مستدامة، بما يعزز مكانتها كأكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط عبر مشاريع نوعية تعبّر عن التحول الحضري الذي يُبنى على أرض الواقع.