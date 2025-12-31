أوضحت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تسجيل ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة %34.5 خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 24.9 مليار ريال سعودي، مقابل 18.5 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2024.

وبيّنت الإحصاءات أن صافي التدفقات سجّل أيضًا ارتفاعًا بنسبة %5.2 مقارنة بالربع السابق من عام 2025، الذي بلغت فيه قيمة التدفقات 23.7 مليار ريال سعودي.

وأوضحت الهيئة أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة بلغت نحو 27.7 مليار ريال سعودي خلال الربع الثالث من عام 2025، مسجلة ارتفاعًا بنسبة %4.4 مقارنة بالربع الثالث من عام 2024، الذي بلغت فيه 26.5 مليار ريال، كما ارتفعت بنسبة %3.3 مقارنة بالربع السابق.

في المقابل، سجّلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة انخفاضًا ملحوظًا، حيث بلغت 2.7 مليار ريال سعودي خلال الربع الثالث من عام 2025، بانخفاض نسبته %65.7 مقارنة بالربع الثالث من عام 2024، الذي بلغت فيه 8 مليارات ريال، كما انخفضت بنسبة %11.4 مقارنة بالربع السابق.

وأكدت الهيئة العامة للإحصاء أن بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر تُعد وفق منهجية إحصائية معتمدة، حيث يُقصد بالاستثمار الأجنبي المباشر ذلك الاستثمار الذي يعكس علاقة طويلة الأمد واهتمامًا دائمًا للمستثمر الأجنبي في كيان اقتصادي داخل المملكة، وبما يتيح له التأثير في عملية صنع القرار.

وأشارت إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل الفرق بين التدفقات الداخلة والخارجة خلال الفترة الزمنية المحددة، مؤكدة أن بيانات عام 2025 أولية وقابلة للتحديث وفق ما يرد من السجلات الإدارية المعتمدة.