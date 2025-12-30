قفزت العقود الآجلة للفضة بنسبة تصل إلى 5% في وقت مبكر اليوم، مواصلةً بذلك تقلبات أسعار المعادن النفيسة خلال عام 2025.



وارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم شهر مارس القادم، بنسبة 5.3% لتصل إلى 74.17 دولار للأوقية، مسجلةً بذلك مكاسبها منذ بداية العام بنسبة 153%.



وسجلت العقود الآجلة للفضة مستوى قياسياً جديداً ليلة أمس، إذ بلغت 80 دولاراً للأوقية لأول مرة. إلا أن هذه المكاسب تلاشت سريعاً، وسجل المعدن أكبر انخفاض يومي له منذ فبراير 2021، ليغلق الجلسة منخفضاً بنسبة 8.7%.



زيادة المعدن الأصفر



وتعافت العقود الآجلة للذهب من انخفاض حاد أمس، وصعدت إلى مستوى 4394.30 دولار للأوقية، مرتفعة بنسبة 1.2%.



في الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس إلى 5,673 دولاراً للأوقية، بنسبة 1.9%.



وشهدت المعادن النفيسة عاماً استثنائياً، مدفوعة بعوامل متعددة. وباعتبارها أصولاً كملاذ آمن، استفاد الذهب والفضة من تصاعد التوترات الجيوسياسية.



وتُعتبر هذه المعادن أيضاً وسيلة للتحوط ضد التضخم، كما أن ضعف الدولار الأمريكي يجعل المعادن أرخص وأكثر جاذبية للمشترين الأجانب.



وقد ساهمت التوقعات بخفض أسعار الفائدة والمخاوف بشأن قيود العرض في ارتفاع الأسعار.