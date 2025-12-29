تراجعت أسعار المعادن الثمينة، اليوم (الاثنين)، وانخفضت الفضة بعد أن تجاوزت ‍80 دولاراً للأونصة في وقت سابق من اليوم، وشهد الذهب هبوطاً من مستويات ‍قياسية مرتفعة، مع جني المستثمرين للأرباح وانخفاض الطلب على الملاذ الآمن نتيجة لتراجع التوترات الجيوسياسية.



انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4512.74 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 4549.⁠71 دولار يوم (الجمعة) الماضي.



وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير 0.4% إلى 4,536.40 دولار للأونصة.



وهبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 78.12 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 83.62 دولار في وقت سابق من الجلسة.



وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في شركة (كيه.سي.إم تريد) «أدى مزيج من ‍ عمليات جني الأرباح والمحادثات التي تبدو مثمرة بين ترمب وزيلينسكي بشأن اتفاق سلام محتمل إلى تراجع ‍الذهب والفضة».



وكان الرئيس الأمريكي ‍دونالد ترمب قد أعلن ⁠أمس الأحد أنه والرئيس الأوكراني فولوديمير ‌زيلينسكي «يقتربان كثيراً، وربما يكونان قريبين جداً» من التوصل إلى ‍اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.