أرجع نائب رئيس الوزراء الروسي «دميتري باتروشيف»، التباطؤ الحالي في صادرات الحبوب الروسية إلى انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية، مؤكداً في الوقت ذاته أن القمح الروسي لا يزال يتمتع بطلب قوي رغم التحديات السعرية واللوجستية.



ويتوقع «باتروشيف» أن تتراوح صادرات بلاده من الحبوب خلال الموسم الحالي، الذي يستمر حتى الأول من يوليو 2026، بين 53 و55 مليون طن، وهو ما يتماشى مع مستويات العام الماضي، ولكنه يقل كثيراً عن الرقم القياسي الذي حققته روسيا في موسم 2023/2024 والبالغ 70 مليون طن.



وقال المسؤول عن قطاع الزراعة، لصحيفة «إزفيستيا» في مقابلة أمس (الثلاثاء): «نحن بالفعل في مرحلة انخفاض الأسعار العالمية، وقد انعكس ذلك أيضًا على أرقام الصادرات. ومع ذلك، ومنذ أغسطس، بدأ هذا الاتجاه بالتحسن تدريجيًا».



وقدّر محللون في شركة السكك الحديدية الروسية «روساجروترانس» صادرات القمح في النصف الأول من هذا الموسم، من يوليو إلى ديسمبر، بنحو 25.5 مليون طن، بانخفاض عن المستوى القياسي البالغ 29.1 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لوكالات إعلامية غربية.