قامت شركة سامسونج السعودية للإلكترونيات المحدودة بالإعلان الرسمي عن افتتاح متجر جديد لها في قلب اليو ووك U Walk بمدينة جدة، والتي وقع الاختيار عليها كونها وجهة مختلفة تقدم أحدث ابتكارات سامسونج للجوالات، وتسهم في جعل خدمة العملاء على مسافة أقرب لعملاء الشركة في المنطقة الغربية.

شهدت مراسم الافتتاح التي تعد إضافة محورية لاستثمارات سامسونج في تعزيز التفاعل مع العملاء وتوسيع بصمتها في سوق التجزئة بالمملكة، حضور كوادر إدارية بشركة سامسونج، إلى جانب لفيف من الإعلاميين والمؤثرين. وقد صمم المتجر خصيصاً في قلب اليو ووك، لتقديم تجربة واقعية واستثنائية تسمح للزوار والعملاء بالاستمتاع بأحدث التكنولوجيات، والمواصفات والمزايا الخاصة لجوالات سامسونج بمرافقة وإرشاد خبراء مختصين على أعلى مستوى لضمان تجربة أفضل للعملاء.

إلى جانب بيع منتجات سامسونج، يستهدف هذا المتجر بشكل أساسي تقديم مستوى استثنائي من خدمات ما بعد البيع، تأكيداً على التزام شركة سامسونج بتقديم خدمة عملاء اعتمادية، ودعم طويل المدى للعملاء يقدم لهم راحة طوال رحلة اقتنائهم لجوالات سامسونج.

تعكس تلك الخطوة بافتتاح المتجر داخل اليو ووك بمدينة جدة، إستراتيجية شركة سامسونج الرامية والتي تستهدف توسيع تجاربها الاستثنائية وبصمتها في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، والبقاء أيضاً على مسافة قريبة من العملاء تمكنهم من الوصول لتجارب التجزئة المختلفة والتي تحاكي كافة الاحتياجات المتطورة للسوق.

وبهذه المناسبة صرح الأستاذ سامي خير الله، رئيس قطاع الجوالات في المملكة العربية السعودية: «تعتبر المملكة العربية السعودية سوقاً محورياً وإستراتيجياً بالنسبة لسامسونج، ونحن ملتزمون دائماً بتوسيع نطاق حضورنا وبصمتنا داخل السوق، بهدف تسهيل الوصل لأحدث الابتكارات ومراكز خدمة العملاء لعملائنا بالمملكة.»

وأضاف: «يعكس افتتاح متجر سامسونج بقلب اليو ووك، تركيزنا على خلق تجارب تضع العملاء على رأس أولوياتها، بحيث يمكنهم هذا المتجر من تجربة إبتكارات سامسونج للجوالات، مدعومين بإرشاد خبراء متخصصين، بالإضافة إلى توفير فرص للحصول على خدمات ما بعد البيع موثوق بها».