أظهر مكتب الإحصاء الإيطالي اليوم، أن مبيعات التجزئة في إيطاليا تراجعت بشكل غير متوقع للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر الماضي.



وتراجعت قيمة المبيعات بنسبة 0.5% على أساس شهري في شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بتراجع بنسبة 0.2% في الشهر السابق، وفي الوقت نفسه توقع خبراء الاقتصاد زيادة المبيعات بنسبة 0.1%.



وتراجعت قيمة مبيعات التجزئة للمنتجات الغذائية وغير الغذائية بنسبة 0.4% و0.5% على التوالي مقارنة بالشهر الماضي.



وعلى أساس سنوي تباطأ نمو مبيعات التجزئة إلى 0.5% في سبتمبر من 0.6% في أغسطس الماضي.



وخلال الربع الثالث من العام الحالي، زادت مبيعات التجزئة بشكل طفيف بنسبة 0.1% مقارنة بالربع الثاني من 2025.



الطلب المحلي



وكانت مبيعات التجزئة في إيطاليا قد شهدت نموًا بنسبة 0.6% على أساس شهري خلال يونيو 2025، منتعشة من تراجع 0.4% في مايو، ومتجاوزة توقعات السوق التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة بنسبة 0.2%.



وتعكس هذه الأرقام قوة الطلب المحلي، كما تواكب بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأخيرة التي أظهرت استمرارية النشاط الاقتصادي بالرغم من حالة عدم اليقين المتصاعدة نتيجة التوترات التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة.



وقد كان تعافي مبيعات السلع الغذائية العامل الرئيسي وراء هذا الأداء الإيجابي، حيث ارتفعت بنسبة 1.4% مقارنة بتراجع 0.8% في مايو، فيما سجلت مبيعات السلع غير الغذائية زيادة طفيفة بلغت 0.1% مقابل ثبات في الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1%، ما يعكس تماسك قطاع الاستهلاك في مواجهة التحديات الاقتصادية.