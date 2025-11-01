1.7 % تراجع للتضخم في اليونان

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) انخفاض معدل التضخم السنوي الموحّد بالاتحاد الأوروبي في اليونان إلى 1.7% في أكتوبر من 1.8% في سبتمبر.



وأوضحت البيانات التي صدرت أمس أن التضخم تراجع إلى 2.1% في أكتوبر من 2.2% في سبتمبر بمنطقة اليورو.



وانخفض التضخم في اليونان للشهر الثالث على التوالي بعد يوليو، عندما بلغ التضخم 3.7%.



ووفقاً لمعايير الاتحاد الأوروبي، بلغ التضخم في يوليو 3.7%، مقارنة بـ 3.6% في يونيو.



وعلى أساس شهري، انخفض تضخم أسعار المستهلك بنسبة 0.3%.



مؤشر القياس



وأشارت البيانات إلى أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت بنسبة 3.7% على أساس سنوي في يوليو، بينما قفزت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 8.6%.



ويستخدم التضخم الموحد للاتحاد الأوروبي كمؤشر لقياس التضخم بطريقة موحدة في جميع الدول الأعضاء، ويعتمد على مجموعة من المكونات الاقتصادية.



بدوره، أشار مكتب الإحصاء الرسمي اليوناني إلى أن تضخم أسعار المستهلك الرئيسي في البلاد بلغ 3.1٪ في يوليو، مقابل 2.8٪ في شهر يونيو.