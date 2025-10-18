تركيا: عجز الميزانية عند مستوى معقول
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن عملية خفض معدل التضخم في البلاد تسير على المسار الصحيح، وأن عجز الميزانية الحالي عند مستوى معقول للغاية.
جاء ذلك في كلمة خلال الاجتماع السنوي لأعضاء معهد «التمويل الدولي» على هامش اجتماعات لمجموعة العشرين، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي في واشنطن.

التضخم يتراجع


وأكد شيمشك أن البرنامج الاقتصادي الذي تتّبعه الحكومة التركية بدأ يعطي ثماره، موضحاً أن التضخم يتراجع، وأن هناك تقدماً في الجبهة المالية وتحسناً في مستوى التوازن الخارجي.
وقال شيمشك: «بوجه عام، عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح، وعجز الميزانية وفقاً للمعايير الدولية عند مستوى معقول للغاية، والاختلالات الخارجية تم تجاوزها إلى حد كبير».
وأشار شيمشك إلى ضرورة تنفيذ مزيد من الإصلاحات الهيكلية للاستمرار بهذا المسار، معرباً عن أمله في إنهاء العام القادم بنسبة تضخم فوق 10% بقليل، والعام الذي يليه بأرقام أحادية.
