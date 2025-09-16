ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملاتها اليوم (الثلاثاء)، مع ترقب الأسواق انطلاق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين لبحث قرار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.وصعدت البيتكوين بنسبة 0.3% عند 115645.98 دولار، واستحوذت على نحو 57.4% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.وزادت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثيريوم بنسبة 0.35% إلى 4509.30 دولار، فيما أضافت الريبل أكثر من 1% عند 3.0301 دولار.وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 4 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 150.17 مليار دولار، وفقًا لبيانات «كوين ماركت كاب».