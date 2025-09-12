تسارع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة في أغسطس، مسجلًا أعلى مستوى له منذ يناير، بعد استقراره عند 2.7% في شهري يونيو ويوليو.وسجّل مؤشر أسعار المستهلكين زيادةً مُعدّلة موسميًا بنسبة 0.4% خلال الشهر الماضي، أي ضعف الشهر السابق، ليصل معدل التضخم السنوي إلى 2.9%، مقارنة بالتوقعات البالغة 0.3% و2.9% على التوالي.وارتفع معدل التضخم الأساسي - الذي يستبعد منه أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة - بنسبة 0.3% في شهر أغسطس، كما في شهر يوليو، مع ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، والسيارات المستعملة والجديدة، والملابس.وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أمس (الخميس)، ارتفاع معدل التضخم الأساسي على مدار الـ 12 شهراً المنتهية في أغسطس، بنسبة 3.1%، وهو ما جاء موافقًا للتوقعات.وشهد مؤشر الطاقة ارتفاعاً شهريًا بنسبة 0.7%، مع زيادة أسعار البنزين بمقدار 1.9%، ما ساهم في رفع معدل التضخم الشهري.