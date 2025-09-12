توقع بنك «جولدمان ساكس» استمرار تراكم مخزونات الخام في الصين بوتيرة متسارعة هذا العام وخلال 2026، مع انخفاض الأسعار والتركيز على أمن الطاقة.وذكر مدير أبحاث النفط لدى البنك دان ستروفن في مقابلة مع «بلومبرغ» هذا الأسبوع، أن الصين قد تضيف 500 ألف برميل يوميًا لمخزوناتها خلال الأرباع السنوية الخمسة القادمة.في حين أشار رئيس قسم الأبحاث بمجموعة «جونفور» فريدريك لاسير خلال مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ للبترول في سنغافورة هذا الأسبوع، إلى أن الصين أضافت نحو 200 ألف برميل يوميًا إلى مخزوناتها في الأشهر الأخيرة.ويتوقع «جولدمان ساكس» تراجع سعر خام برنت إلى منتصف مستويات الخمسين دولارا للبرميل في العام القادم، رغم مشتريات الصين القوية.