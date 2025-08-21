كشف بيان مشترك أمريكي أوروبي اليوم (الخميس) عن تفاصيل اتفاق تجاري تم التوصل إليه بين بروكسل وواشنطن.بموجب الاتفاق، ستخضع صادرات السيارات والمنتجات الصيدلانية من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة لرسوم جمركية نسبتها 15%.وقال المفوض التجاري في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش «إنه اتفاق جديّ واستراتيجي وندعمه بالكامل. تستفيد (منه) مجموعة واسعة من القطاعات بما فيها الصناعات الاستراتيجية مثل السيارات والمنتجات الصيدلانية وأشباه الموصلات والخشب»، وفق وكالة (أ ف ب).وبحسب البيت الأبيض، فإن الاتحاد الأوروبي سيقوم بإلغاء الرسوم عن كافة المنتجات الصناعية الأميركية، وسيوفر معاملة تفضيلية للمنتجات الزراعية الأميركية.وأضاف البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تعتزم ضمان ألا تتجاوز نسبة التعريفة المطبقة على السلع الأوروبية الأصلية في قطاعات الأدوية وأشباه الموصلات والأخشاب 15%.وأكد أن سقف الرسوم على أوروبا سيكون 15% أو معدل الدول الأكثر تفضيلا.وتوصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري جديد في أواخر شهر يوليو، يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على غالبية الصادرات الأوروبية إلى الأسواق الأميركية، وتم الإعلان المشترك عن الاتفاق خلال لقاء بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في اسكتلندا.