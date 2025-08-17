أعلنت NHC عن بدء البيع في مشروعها السكني الجديد رحاب الأصالة، أحد أحدث مشاريعها ضمن وجهة الأصالة في مدينة الرياض، والذي يتميز بموقع إستراتيجي جنوب غرب العاصمة بالقرب من قاعدة الملك سلمان الجوية والكلية التقنية، وبقرب العديد من المرافق والخدمات الحيوية.

ويضم مشروع رحاب الأصالة أكثر من 2,130 وحدة سكنية، تمتد على مساحة تتجاوز 342 ألف متر مربع، بتصاميم متنوعة ومساحات متعددة تُلبي تطلعات الأفراد والعائلات، وتوفّر خيارات مرنة تتناسب مع مختلف الاحتياجات، مع تقديم عرض حصري يتيح للمتملّكين دفع 5 آلاف ريال فقط عند توقيع العقد، وتسديد المتبقي من الدفعة الأولى البالغة 5% من قيمة الوحدة على 6 أشهر، وذلك لفترة محدودة ووفق الشروط والأحكام، وتتميز الوحدات بجودة عالية في التشطيب، ومواصفات تشمل المطابخ الجاهزة، ومكيفات سبليت، وجميعها مطابقة لمواصفات SASO وهيئة المواصفات السعودية، ويضم المشروع أندية رياضية ومسابح وقاعات ضيافة.

ويقع المشروع ضمن بيئة حضرية متكاملة، يسهل الوصول إليها عبر عدد من الطرق الرئيسية مثل طريق الإمام مسلم، وشارع النفود، والدائري الجنوبي، ويتميز بتوفير بنية تحتية متكاملة، وخدمات تسهم في تعزيز جودة حياة السكان.

كما تدعو NHC العملاء الراغبين في التملك، والاطلاع على مزيد من التفاصيل، زيارة مركز مبيعات وجهة الأصالة لـ NHC عبر الرابط التالي: https://maps.app.goo.gl/kxL2k6KdAzKD61UW8?g_st=ipc

يُذكر أن مشاريع NHC تُجسد رؤية الشركة في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ترتكز على جودة الحياة، وتوفر خيارات سكنية متعددة ضمن بيئة صحية مستدامة، وتواصل NHC تأكيد مكانتها كأكبر مطوّر عقاري في الشرق الأوسط عبر مشاريع نوعية تعبّر عن التحوّل الحضري الذي يُبنى على أرض الواقع.