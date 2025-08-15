منصات التنقيب عن النفط في أمريكا ارتفعت بعد تراجع 14 أسبوعا (متداولة)
منصات التنقيب عن النفط في أمريكا ارتفعت بعد تراجع 14 أسبوعا (متداولة)
تابعوا عكاظ على
Google News Account
ارتفعت منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، بعد انخفاضها على مدار الأسابيع الـ14 السابقة.

وأظهرت بيانات نشرتها شركة «بيكر هيوز» اليوم (الجمعة) أن عدد منصات التنقيب عن النفط زاد بمقدار منصة واحدة إلى 412 منصة خلال الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من أغسطس.

وفي المقابل، تراجع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي منصة واحدة إلى 122 منصة خلال الفترة ذاتها بحسب ما ورد في البيانات.
أخبار ذات صلة
 
الأسواق العالمية تترقب قمة ترمب - بوتين.. هل تؤثر على الأسهم؟
الأسواق العالمية تترقب قمة ترمب - بوتين.. هل تؤثر على الأسهم؟
اقتصاد اليابان ينمو بأكبر من المتوقع في الربع الثاني
اقتصاد اليابان ينمو بأكبر من المتوقع في الربع الثاني