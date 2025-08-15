ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية خلال تعاملات ما قبل افتتاح وول ستريت (الجمعة)، مع ترقب المستثمرين بيانات مبيعات التجزئة، في ظل تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي خلال سبتمبر.وصعدت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بنسبة 0.7% أو 306 نقاط إلى مستوى قياسي جديد عند 45,304 نقاط في بداية تداولاته اليومية.كما زادت العقود الآجلة لمؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.15% إلى مستوى قياسي عند 6,500 نقطة، فيما استقرت عقود «ناسداك 100» عند 23,919 نقطة.وارتفع سهم «يونايتد هيلث» بنسبة 11% إلى 301.3 دولار، إثر إعلان «بيركشاير هاثاواي»، التابعة للملياردير «وارن بافيت»، شراء أكثر من 5 ملايين سهم في شركة الرعاية الصحية خلال الربع الأخير.فيما يترقب المستثمرون صدور بيانات مبيعات التجزئة في وقت لاحق اليوم (الجمعة)، مع توقعات بارتفاعها 0.5% على أساس شهري في يوليو، ما قد يشير إلى مرونة الاستهلاك رغم الرسوم الجمركية المرتفعة.