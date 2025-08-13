كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في دليل برنامج حماية الأجور، أن منح العامل أجراً أساسياً (غير منطقي)، سيظهر كتنبيهات للسجلات في صفحة المخالفات، إذ يعد الأجر الأساسي غير منطقي عند مقارنته ببقية البيانات.وبينت الوزارة أن تنبيهات السجلات في صفحة المخالفات ستشمل أيضا الاستقطاعات إذا تجاوزت أكثر من 50% من أجر العامل في ملف الأجور، أو في حالة لم يتم تسجل أجر العامل الأساسي في منصة (مدد) منذ أكثر من 90 يوماً.وستوضع في صفحات التنبيهات الأجور الأساسية للعامل إذا كانت غير مسجلة في الحقول المخصصة لها، أو إذا كان العامل غير مستلم للأجر فعلياً، والعامل ليس له سجل يوضح استلامه للأجر، أو في حال لم يتم دفع أجر العامل.وقررت الوزارة أنه في حال تأخر منشآت القطاع الخاص عن رفع ملف حماية الأجور لمدة 20 يوماً، سيقوم برنامج (مدد)، المسؤول عن إدارة الأجور، بإرسال طلب إلى إدارة التفتيش لزيارة المنشآت التي لم تلتزم بإرسال الملف.وكانت منصة (مدد)، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أعلنت أن فترة تبرير المنشآت عن سبب تأخر صرفها رواتب العاملين إلى 10 أيام، ومنحت مهلة للموظفين لقبول أو رفض التبريرات الخاصة بالرواتب في نظام الالتزام إلى ثلاثة أيام فقط، وبينت أنه في حال عدم تبرير العامل خلال المدة المقررة، فستتم معالجة التبرير المرفوع من ممثل المنشأة تلقائياً.يذكر أن وزارة الموارد البشرية قد أعلنت في وقت سابق، أنه في حال تأخر المنشأة في صرف الرواتب لمدة شهرين، ستعاقب بإيقاف جميع الخدمات عنها ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، أما في حال التأخر ثلاثة أشهر فستوقف عنها الخدمات كافة، إضافة إلى السماح للعامل بنقل خدماته إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو كانت رخصة عمله سارية.