أكبر انخفاض في 3 سنوات.. تراجع حاد للناتج الصناعي الألماني

سجّل الناتج الصناعي في ألمانيا أكبر انخفاض له منذ أكثر من 3 سنوات خلال أغسطس، متراجعًا بنسبة 4.3% مقارنة بالعام السابق، بسبب هبوط إنتاج السيارات بنسبة 18.5%، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي.ويُعد هذا التراجع الأكبر منذ مارس 2022 عندما انخفض الإنتاج بنسبة 4.4%، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض طفيف لا يتجاوز 0.1%.كما انخفض إنتاج السلع الرأسمالية بنسبة 9.6%، والاستهلاكية بنسبة 4.7%، والسلع الوسيطة بنسبة 0.2%، بينما تراجع إنتاج الطاقة بنسبة 0.5%، وارتفع ناتج البناء بنسبة 0.6%.وباستبعاد قطاعي الطاقة والبناء، تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.6% شهريًا وبنسبة 5.1% سنويًا.وجاء ذلك بعد انخفاض طلبيات المصانع الألمانية بنسبة 0.8% في أغسطس، عقب تراجعها 2.7% في يوليو.وقالت الحكومة في بيان إنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% هذا العام مقارنة بالتقدير السابق عند نمو صفري. كما رفعت الحكومة معدل النمو المتوقع في 2026 إلى 1.3% من 1% في التقدير السابق، على أن يتسارع إلى 1.4% في العام الذي يليه.