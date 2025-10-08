«التحفيز الاقتصادي» يرفع ثقة المستهلكين في تايلند

نفقات المعيشة

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم، ارتفاع ثقة المستهلكين في تايلند خلال الشهر الماضي لأول مرة منذ 8 أشهر، مع تحسن المزاج بفضل سياسات التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة.وارتفع مؤشر ثقة المستهلكين خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 7.50 نقطة، مقابل 1.50 نقطة خلال أغسطس.وأشارت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء إلى ارتفاع المؤشر الفرعي للثقة الاقتصادية للمستهلكين إلى 4.44 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 1.44 نقطة خلال الشهر السابق.ورغم تحسّن مؤشر ثقة المستهلكين فإنه مازال أقل من مستوى 100 نقطة، وهو ما يعني استمرار قلقهم من الظروف الاقتصادية المحلية وارتفاع نفقات المعيشة، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، بحسب تقرير جامعة «غرفة التجارة» التايلندية.في الوقت نفسه ارتفع معدل النمو المتوقع للاقتصاد التايلندي خلال العام الحالي إلى 2% مقابل 7.1%، وفقًا للتقديرات السابقة الصادرة في يونيو الماضي؛ بفضل تحسّن الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الخاص ونمو الصادرات.