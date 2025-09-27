صعود سادس للذهب.. الأوقية إلى 3759.98 دولار





أسعار الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب في آخر جلسة تداول لها، لتسجل مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، بعد أن جاءت بيانات التضخم الأمريكية متماشية مع التوقعات، وهو ما عزز التوقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) تخفيض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.28% إلى 3759.98 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 3790.82 دولار في وقت سابق من الأسبوع الماضي. وارتفع المعدن النفيس بنحو 2.5% خلال الأسبوع الحالي.وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر القادم 1% لتسجل 3809 دولار، وسجلت مكاسب أسبوعية بنسبة 2.8%.وقال تاي وونغ «متداول مستقل في سوق المعادن»: «بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الشهرية جاءت متوافقة، رغم أن الدخل والإنفاق الشخصي فاقا التوقعات بنحو 10%، لا شيء من هذه البيانات سيثني مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن مواصلة خفض أسعار الفائدة بحذر في اجتماع أكتوبر القادم».وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي.إم.إي»، يضع المستثمرون فرصة بنسبة 88% لخفض أسعار الفائدة في أكتوبر القلدم وبنسبة 65% في ديسمبر 2025.وعادةً ما تميل أسعار الذهب للارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وأعلن ترمب جولة جديدة من الرسوم الجمركية على الأدوية المستوردة والشاحنات والأثاث بدءاً من الأول من أكتوبر القادم.