الصين: 20.4% ارتفاع لأرباح الشركات الصناعية الكبرى

فائض الإنتاج

ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين بنسبة 0.9% على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، عاكسة الانخفاض البالغ 1.7% خلال الفترة بين شهري يناير إلى يوليو الماضيين.وأظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، أن إجمالي أرباح الشركات الصناعية التي تحقق إيرادات رئيسية سنوية لا تقل عن 20 مليون يوان، بلغ نحو 4.7 تريليون يوان خلال فترة الأشهر الثمانية.ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا عن الهيئة أنه خلال شهر أغسطس الماضي، تعافت أرباح الشركات الصناعية الكبرى بشكل ملحوظ، مرتفعة بنسبة 20.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقارنة بانخفاض قدره 1.5% خلال يوليو الماضي. وارتفعت إيرادات أعمالها بنسبة 1.9% على أساس سنوي، أي بنقطة مئوية واحدة أسرع من الشهر السابق.وتأتي هذه الأرقام في وقت شهد فيه التضخم الصناعي أول تحسن له منذ 6 أشهر، مدفوعاً بحملة حكومية واسعة لتقليص فائض الطاقة الإنتاجية في قطاعات رئيسية. غير أن تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي قد يحد من استفادة الشركات من هذه التحسينات على المدى القصير.