تراجع أسعار الذهب بعد تسجيلها أعلى مستوى في الجلسة السابقة

تراجعت أسعار الذهب اليوم، بعد أن سجلت مستوى قياسيًا مرتفعًا في الجلسة السابقة، بينما تأثرت الأسواق بتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول الحذرة بشأن تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.3%) ليصل إلى (3753.22) دولار للأوقية، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.8%) لتصل إلى (3785.90) دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة (0.7%) إلى (43.72) دولار للأوقية، وتراجع البلاتين (0.2%) إلى (1475.78) دولار، ونزل البلاديوم (0.1%) مسجلًا (1218.54) دولار.