مصانع GSK تسعى لحماية 2.5 مليار شخص.

تحتل بلجيكا مكانة خاصة في منظومة جلاكسو سميث كلاين GSK، فعند زيارة مدينة وافر التي تضم أحد أكبر مواقع تصنيع اللقاحات عالميًا.. نجد في هذا الصرح الكبير، التقاء العلوم المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة مع خبرة عقود طويلة في مجال علم المناعة، ليتم تطوير وإنتاج لقاحات مبتكرة تستهدف التهديدات الصحية الأكثر إلحاحًا.

وتُعد مصانع جلاكسو سميث كلاين (GSK) من أكبر شبكات إنتاج اللقاحات في العالم، حيث تضم ٣٤ موقعًا للتصنيع يعمل بها أكثر من ١٢،٠٠٠ موظف متخصص في مختلف مراحل إنتاج اللقاح.

وتُعتبر هذه المصانع مراكز متكاملة تبدأ من البحث الأساسي مرورًا بالتطوير السريري وصولًا إلى التصنيع على نطاق واسع.

وبهذا الخصوص أوضح د/ أرناس بيرزانسكيس، نائب الرئيس ورئيس الشؤون الطبية الإقليمية للقاحات في جلاكسو سميث كلاين GSK، أن عملية تصنيع اللقاحات معقدة للغاية ومنظمة، وقد تستغرق ما يصل إلى 30 عامًا منذ بدايات البحث وحتى وصول اللقاح إلى المرضى. فهي رحلة طويلة تتخللها مراحل دقيقة من التطوير والاختبارات السريرية والرقابة الصارمة على الجودة.

ويعكس هذا التعقيد مسؤولية (GSK) لضمان أعلى مستويات الأمان والفعالية لملايين الأشخاص الذين يعتمدون على هذه اللقاحات لحماية حياتهم، كما تسعى إلى تحقيق تأثير إيجابي على صحة 2.5 مليار شخص بحلول نهاية هذا العقد.

يذكر أنه غالبًا ما يتم التركيز على أهمية تطعيم الأطفال، لكن الحقيقة أن اللقاحات المخصصة للبالغين لا تقل أهمية على الإطلاق. فإنه مع تقدم السكان في العمر، تتزايد الحاجة إلى حلول وقائية لمواجهة أمراض مرتبطة بالشيخوخة. فقد تجاوز عدد من هم فوق ٦٠ عامًا لأول مرة في ٢٠٢٠ عدد الأطفال دون سن الخامسة، ومن المتوقع أن تتضاعف نسبتهم عالميًا إلى ٢٢٪ بحلول ٢٠٥٠.

الحزام الناري... مرض صامت لكنه مؤلم

ومن بين أبرز الأمراض التي تظهر مع التقدم في العمر الحزام الناري، وهو مرض شائع يُصيب واحدًا من كل ثلاثة أشخاص على مدار حياتهم، وتزداد معدلاته بشكل حاد بعد سن الخمسين،

ويبدأ عادة بطفح جلدي مؤلم يستمر من أسبوعين إلى أربعة أسابيع، إلا أن الألم المصاحب له قد يمتد لشهور أو حتى سنوات، ويصفه المرضى غالبًا بأنه ألم شديد يؤثر على الأنشطة اليومية والقدرة على العمل والعلاقات الأسرية.

ولا تتوقف المضاعفات عند الألم، فقد يؤدي الحزام الناري في بعض الحالات إلى اعتلال عصبي مزمن أو فقدان البصر. أما من الناحية الاقتصادية، فيمثل عبئًا كبيرًا بسبب تكاليف العلاج والتغيب عن العمل.

أهمية اللقاحات للبالغين

في هذا السياق، يؤكد الدكتور يانيك فانلوبيك، رئيس قسم المناعة في البحث والتطوير في جلاكسو سميث كلاين GSK بلجيكا على أن ضعف جهاز المناعة يزداد مع التقدم في العمر، ولذلك فإن الوقاية من الأمراض، مثل الحزام الناري، عن طريق تناول اللقاحات الخاصة بها، تُمثل خطوة أساسية للحفاظ على الصحة وتلافي التعرض إلى المضاعفات الشديدة للأمراض، ومما لا شك فيه أن الصحة الجيدة ليست مجرد غاية فردية، بل هي ركيزة للنهضة الاقتصادية والاجتماعية. فعندما يتمتع الأفراد بصحة جيدة، يكونون أكثر قدرة على التعلم والإنتاج والازدهار، وهو ما ينعكس إيجابًا على المجتمع.

يذكر أن جلاكسو سميث كلاين (GSK)، تجمع بين العلم والتكنولوجيا والمواهب للتغلب على الأمراض. بهدف التأثير إيجابًا على صحة 2.5 مليار شخص بحلول نهاية العقد، وتلتزم بتحقيق نقلة نوعية في الأداء ونمو قوي من خلال الابتكار في الأدوية واللقاحات المتخصصة. ومن خلال إعطاء الأولوية لأمراض الجهاز التنفسي، والمناعة، والالتهابات، والأورام، وفايروس نقص المناعة البشرية طويل الأمد، والأمراض المعدية، تتصدر جلاكسو سميث كلاين GSK تطوير حلول مبتكرة لتحسين نتائج المرضى ومعالجة أكثر تحديات الرعاية الصحية إلحاحًا حول العالم.