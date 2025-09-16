صفقات بـ 10 مليارات دولار تمهد زيارة ترمب إلى بريطانيا





وجهة جاذبة

يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مساء اليوم (الثلاثاء)، إلى بريطانيا في زيارة دولة ثانية، يُنتظر أن تشهد الإعلان عن صفقات استثمارية تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار، في إطار تعزيز «العلاقة الخاصة» بين البلدين.وسبق الزيارة إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز عن تشكيل فريق عمل عبر الأطلسي لتعزيز التعاون بين المراكز المالية. كما سيحضرها عدد من كبار رجال الأعمال، بينهم الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانغ وسام ألتمان من «أوبن إيه آي».ويأمل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن تسهم هذه الزيارة في تقديم بلاده وجهة جاذبة للاستثمار الأمريكي، خصوصًا في مجالات التكنولوجيا والطاقة والخدمات المالية، وسط توقعات بخلق نحو 1800 وظيفة جديدة.ويستقبل الملك تشارلز ترمب وزوجته ميلانيا غدًا (الأربعاء) بمراسم ملكية رسمية في قلعة وندسور، تشمل عرضًا جويًا وتحيات مدفعية، قبل أن يلتقيه ستارمر في قصر «تشيكرز» لبحث قضايا الاستثمار والتجارة، إضافة إلى الملفات الدولية وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا والوضع في غزة.