انخفضت أسعار الذهب قليلاً، اليوم (الخميس)، لكنها ظلت قريبة من مستوياتها القياسية، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الاستهلاكي الأمريكي المقرر صدورها لاحقًا اليوم، بعد أن جاءت بيانات أسعار المنتجين دون التوقعات، مما عزز توقعات خفض أسعار الفائدة الأسبوع القادم.

وسجل الذهب الفوري انخفاضًا بنسبة 0.2% ليصل إلى 3,632.48 دولار للأوقية، وذلك حتى الساعة 06:21 بتوقيت غرينتش، وكان قد سجل مستوى قياسيًا عند 3,673.95 دولار يوم الثلاثاء. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة لتسليم ديسمبر بنسبة 0.3% إلى 3,669.80 دولار.





تراجع الذهب عالمياً

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي في تاستي لايف، إن الذهب يبدو أنه يستقر بعد المكاسب الأخيرة، في انتظار بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي وما ستحمله من دلالات حول توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت بيانات أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تراجعت بشكل غير متوقع في أغسطس بسبب انخفاض هوامش الخدمات التجارية وزيادة طفيفة في تكاليف السلع.

ويركز المستثمرون الآن على بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، المقرر صدورها الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، حيث يُتوقع ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.3% في أغسطس بعد زيادة 0.2% في يوليو، مع توقعات بارتفاع سنوي بنسبة 2.9% مقارنة بـ 2.7% في يوليو.

وعززت بيانات سوق العمل الأضعف من المتوقع الأسبوع الماضي، إلى جانب تقديرات منقحة كشفت انخفاض عدد الوظائف بمقدار 911,000 وظيفة خلال الـ12 شهرًا حتى مارس، توقعات التيسير النقدي.





ارتفاع الأسهم الأوروبية

على صعيد آخر، ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، اليوم (الخميس)، حيث يترقب المستثمرون بحذر قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية وبيانات التضخم الاستهلاكي الأمريكية المرتقبة لاحقًا اليوم.

ارتفع مؤشر STOXX 600 الأوروبي الشامل بنسبة 0.1% إلى 553.03 نقطة بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، مع تصدر قطاع السلع الشخصية والمنزلية المكاسب بنسبة 0.5%.

ودعم هذا القطاع ارتفاع سهم شركة كيرينغ بنسبة 1.5%، بعد إعلان مالكة علامة غوتشي أنها لن تستكمل شراء العلامة التجارية الإيطالية فالنتينو بالكامل قبل عام 2028، مما يؤخر صفقة مكلفة كانت تثقل كاهل المجموعة المثقلة بالديون.

وكان الحدث الرئيسي لهذا اليوم هو قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، المتوقع صدوره في الساعة 12:15 بتوقيت غرينتش.

ويتوقع معظم الاقتصاديين تثبيت تكاليف الاقتراض دون تغيير، لكن المستثمرين سيتابعون عن كثب تصريحات رئيسة البنك كريستين لاغارد حول كيفية تأثير التحديات التجارية والسياسية في القارة على احتمالات مزيد من التيسير النقدي.

ومن بين الأسهم الأخرى، قفز سهم كوفيسترو بنسبة 6.3% بعد تقرير أفاد بأن شركة أدنوك النفطية الحكومية في أبوظبي تستعد لتقديم حلول لمعالجة تحقيق الاتحاد الأوروبي في الدعم المالي المتعلق بعرضها للاستحواذ على الشركة بقيمة 14.7 مليار يورو (17.19 مليار دولار).