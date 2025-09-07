روسيا تعلن: امتثال تام لاتفاقات «أوبك+»

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم (الأحد)، أن روسيا ممتثلة تماما للالتزامات ضمن اتفاقات تحالف «أوبك+».وأفاد التحالف في بيان له بأن ثمانية أعضاء في «أوبك+» اتفقوا على زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميا في أكتوبر القادم.وقال نوفاك، متحدثا عبر التلفزيون الرسمي الروسي بعد اجتماع المجموعة: «سوق النفط متوازنة والاتفاق ينفذ على أعلى مستوى».وقال: «اتفقنا على مراقبة وضع السوق. وستكون لدينا فرص في المستقبل وكذلك الاجتماع شهريا لاتخاذ قرارات بناء على حالة السوق».وأضاف: «في ما يتعلق بروسيا، فإننا نفي بالتزاماتنا كاملة، سواء من حيث تعويضات الإنتاج أو زيادة الكميات المتفق عليها في الفترات السابقة».وكانت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة «أوبك+»، قررت تنفيذ تعديل في الإنتاج بزيادة قدرها 137 ألف برميل يوميا اعتبارا من بداية أكتوبر 2025، في ظل أساسيات السوق الإيجابية والنظرة المستقرة للاقتصاد العالمي.ويأتي هذا التعديل المقرر الشهر القادم من إجمالي كميات الخفض الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يوميا، التي أعلن عنها في أبريل 2023، وتجري إعادتها بشكل جزئي أو كامل، تدريجيا، حسب متغيرات السوق.