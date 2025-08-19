أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» غلوبال للتصنيفات الائتمانية أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت قادرة على الحفاظ على قوتها الائتمانية رغم التداعيات المالية لمشروع قانون الضرائب والإنفاق الأخير، موضحة أن إيرادات الرسوم الجمركية ستُسهم في تخفيف أثر هذه الضغوط.وأبقت الوكالة على تصنيف الولايات المتحدة طويل الأجل عند AA+، كما ثبتت التصنيف القصير الأجل عند A-1+.وقالت الوكالة: «في الوقت الراهن، نرى أن الإيرادات الجمركية الكبيرة تملك القدرة على موازنة تأثيرات العجز الناتج عن هذا التشريع المالي الأخير».يذكر أنه رغم تسجيل زيادة قدرها 21 مليار دولار في إيرادات الرسوم الجمركية خلال يوليو الماضي، نتيجة السياسات التجارية الجديدة، فإن العجز في الميزانية الفيدرالية قفز بنحو 20% في الشهر ذاته، ليبلغ 291 مليار دولار.وكان الرئيس دونالد ترمب قد وقع في يوليو الماضي على حزمة مالية ضخمة أطلق عليها اسم «قانون الفاتورة الجميلة الكبيرة»، شملت تخفيضات ضريبية جديدة، إلى جانب ترسيخ التخفيضات الضريبية التي أقرها في 2017 بشكل دائم.وفي وقت سابق، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: «الولايات المتحدة جمعت أخيراً ما يقرب من 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية».وأضاف في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس» الأمريكية، رداً على سؤال حول حجم الإيرادات الحالية من الرسوم: «نحن نقترب من حاجز الـ100 مليار دولار، وأعتقد أننا قد نصل إلى معدل سنوي يبلغ 300 مليار دولار».