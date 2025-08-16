أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي أنه حقق في ادعاءات مجهولة عن مخالفات ارتكبتها مؤسسه كلاوس شواب، لافتاً إلى أنه رفضها باعتبارها لا أساس لها من الصحة. وأشار إلى أن مؤسسة محاماة خلصت إلى عدم وجود قضية ضد شواب الألماني الجنسية.وقال المنتدى في بيان صحافي: «لا يوجد دليل على مخالفة مادية من قبل كلاوس شواب، كما لم يكن هناك أيضاً دليل على أي سوء سلوك من جانب زوجة شواب (هيلدا)».وأضاف المنتدى أنه اتخذ إجراءات لتعزيز الحوكمة ومعالجة جميع القضايا التي تم رصدها، مؤكداً تعيين لاري فينك وأندريه هوفمان، كرئيسين مشاركين مؤقتين لمجلس الإدارة.يذكر أن المؤسسة، التي أسسها شواب عام 1971، تنظم المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس بسويسرا. ويشتهر المنتدى الاقتصادي العالمي باجتماعه السنوي رفيع المستوى في منتجع دافوس بسويسرا، ويجمع قادة سياسيين ورجال أعمال عالميين، وأكاديميين، وشخصيات من المجتمع المدني؛ لمناقشة القضايا الدولية الملحة.