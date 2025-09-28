18 مليار جنيه أرباح الشركات المقيدة في بورصة مصر

تعاملات السوق

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 18 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.543 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 12.253 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.9 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 1.39% ليصل إلى مستوى 36,166.08 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.77% لتغلق عند مستوى 10,838.55 نقطة، وصعد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقاً بنحو 0.8% ليصل إلى مستوى 14,374.5 نقطة.وكانت مؤشرات البورصة المصرية قد أغلقت تعاملاتها الأسبوع الماضي على تراجع. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 11 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.498 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 29.6 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.2 مليارات جنيه.وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 35,247.04 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.77% ليبلغ 10,537.39 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقاً بنحو 0.55% ليبلغ مستوى 14,013.9 نقطة.