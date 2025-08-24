أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم منخفضًا بواقع 19.93 نقطة، ما يعادل نسبة 0.18%، ليصل إلى مستوى 11322.64 نقطة.وتم خلال الجلسة تداول 114 مليونًا و736 ألفًا و281 سهمًا، بقيمة 263 مليونًا و283 ألفًا و301.142 ريال، عبر تنفيذ 12,153 صفقة في جميع القطاعات.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 674 مليارًا و609 ملايين و826 ألفًا و540.242 ريال، مقارنة بـ675 مليارًا و720 مليونًا و483 ألفًا و671.815 ريال في الجلسة السابقة.وفي البحرين، أقفل المؤشر العام اليوم عند مستوى 1,934.66 بارتفاع وقدره 3.80 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات، وقطاع المال، وقطاع المواد الأساسية، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 868.40، بارتفاع قدره 5.63 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 430,046 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 132,297 دينارًا بحرينيًا، تم تنفيذها من خلال 35 صفقة.وفي سلطنة عمان، أغلق مؤشر بورصة مسقط «30» اليوم عند مستوى 5004.65 نقطة، مرتفعًا 43.8 نقطة، بنسبة 0.88% مقارنة مع آخر جلسة تداول، التي بلغت 4960.90 نقطة.وبلغت قيمة التداول 33 مليونًا و600 ألف و207 ريالات عُمانية، مرتفعة بنسبة 40.1%، مقارنة بآخر جلسة تداول، التي بلغت 23 مليونًا و983 ألفًا و414 ريالًا عُمانيًّا.