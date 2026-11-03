كشفت الفنانة المصرية نشوى مصطفى عن أمنيتها في ارتداء الحجاب خلال الفترة المقبلة، معبرة عن رغبتها في التقرب إلى الله والتفرغ للعبادة، كما تحدثت عن إمكانية ابتعادها عن التمثيل حال اتخاذ هذه الخطوة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة من حياتها تتمنى أن تكون أكثر اهتمامًا بالجانب الروحي.

نشوى مصطفى: أتمنى ارتداء الحجاب

وقالت نشوى مصطفى، خلال تصريحات تلفزيونية، إنها تتمنى أن يرزقها الله ارتداء الحجاب، وأن يكون ذلك سببًا في نيل رضاه، مضيفة: «أتمنى أتحجب.. يا رب يكتب لي الفضل ده، ويبقى نعمة ورضا من ربنا».

وأشارت إلى أن ارتداء الحجاب قد يؤثر على استمرارها في التمثيل، موضحة أنها لا تتوقع أن يكون لها وجود فني بعد هذه الخطوة، قائلة: «مظنش هيبقى لي وجود في التمثيل وقتها.. وده مش بمزاجي».

موقفها عن الاعتزال

وتطرقت الفنانة إلى رغبتها في الاعتزال خلال السنوات المقبلة، حتى تتمكن من تخصيص وقت أكبر للعبادة والتقرب إلى الله، بعدما قضت سنوات طويلة منشغلة بالعمل ومسؤوليات الحياة.

وقالت: «أحب لما أعتزل أتقرب بقى لربنا، بقالي 60 سنة الدنيا شغلاني، الواحد يحب يتفرغ الكام سنة الفاضلين يبقى مع ربنا، من غير حاجة تعطلني».

ولم تحدد نشوى مصطفى موعدًا لارتداء الحجاب أو اعتزال التمثيل، لكنها عبرت بوضوح عن أمنيتها في أن تشهد الفترة المقبلة تحولًا في أولوياتها، يمنح العبادة والتقرب إلى الله مساحة أكبر من حياتها.

آخر أعمالها

وكان آخر ظهور درامي للفنانة نشوى مصطفى من خلال مسلسل «سيد الناس»، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم عمرو سعد، وأحمد زاهر، وأحمد رزق، وريم مصطفى، وبشرى، وإلهام شاهين، وإنجي المقدم، وعدد آخر من الفنانين.