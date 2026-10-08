كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن حماسها لفيلم «مطلوب عائلياً»، مؤكدةً أن ما جذبها للعمل تناوله قضايا أسرية تشبه تفاصيل الحياة اليومية في البيوت العربية، إلى جانب الطابع الكوميدي الذي ميز أجواء التصوير.

وقالت ياسمين صبري في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»: «سعدت للغاية بفيلم مطلوب عائلياً، وأحب تقديم الأعمال التي تسلط الضوء على قضايا الأسرة التي تشبهنا وتشبه كل بيت في الوطن العربي، والكواليس ممتعة وأتمنى أن يحبه الجمهور».

إشادة بأبطال الفيلم

وأشادت ياسمين صبري بالفنان كريم عبدالعزيز، واصفةً إياه بأنه ممثل كبير ويتمتع بدرجة عالية من الاحتراف، كما أثنت على مصطفى خاطر والمخرج معتز التوني، مؤكدةً أنهما أضفيا أجواءً مميزة على الكواليس.

وعن التصوير في ماليزيا، أوضحت أنها لم تقدم مشاهد أكشن مباشرة، مشيرةً إلى أن الفيلم يتضمن مطاردات بالسيارات ومشاهد حركة، بينما يظل الخط العائلي محور شخصيتها.

ضد «حرب الإيرادات»

ورفضت ياسمين صبري الانشغال بما يثار حول المنافسة على شباك التذاكر، مؤكدةً أن اهتمامها الأساسي ينصب على تقديم أعمال يستمتع بها الجمهور، وقالت: «أنا مش بنشغل بفكرة حرب الإيرادات أو التنافس، أنا بعمل أي عمل في مشواري من أجل الجمهور والاستمتاع به فقط، ومش بفكر في الإيرادات أو التنافس بشكل عام».

وأضافت: «الحياة أبسط من كده، وأنا ضد تصدير فكرة الحرب أو الصراعات على شباك الإيرادات»، معتبرةً أن نجاح العمل لا ينبغي اختزاله في فكرة المنافسة أو الأرقام وحده.

لم تحسم رمضان 2027

وبشأن تعاملها مع مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت أنها تحرص على التركيز على الجانب الإيجابي ومشاركة جمهورها محتوى يمنحهم طاقة جيدة، مؤكدةً أنها تركز في كل خطوة على ما هو قادم ولا تنشغل بالندم على الماضي.

وفي ما يتعلق بمشاركتها في موسم رمضان 2027، كشفت أنها لم تحسم قرارها حتى الآن، موضحةً أنها تقرأ عدداً من الأعمال المعروضة عليها، لكنها لم تتعاقد رسمياً على أي مشروع حتى الآن.