ظهر الفنان بهاء سلطان داخل مستشفى العلمين، عقب تعرضه لحادثة سير على طريق وادي النطرون أثناء عودته من الساحل الشمالي إلى القاهرة، حيث خضع لعدد من الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته الصحية.

وحرص الفنان رضا البحراوي على التواجد إلى جوار بهاء سلطان داخل المستشفى، في ظهور طمأن الجمهور على حالته، إذ بدا بحالة صحية مستقرة، بعدما تعرض لإصابات طفيفة جراء الحادثة.



رسالة رضا البحراوي لبهاء سلطان

وعبر حسابه على «إنستغرام»، شارك رضا البحراوي صورة تجمعه ببهاء سلطان من داخل المستشفى، ووجه إليه رسالة دعم واطمئنان، متمنيًا له السلامة وتجاوز آثار الحادثة.

وكتب البحراوي: «الحمد لله على سلامتك يا حبيبي، وأهم حاجة إنك بخير، وربنا يحفظك ويبعد عنك أي شر، ووجودك ما بينا وما بين أهلك وجمهورك بالدنيا وما فيها».



تفاصيل حادثة بهاء سلطان

وكان بهاء سلطان يستقل سيارته برفقة سائقه الخاص، بينما كانت أسرته تتحرك في سيارة أخرى أمامهما، قبل أن تصطدم سيارته بسيارة أخرى أثناء سيرهما على طريق وادي النطرون.

وتسبب التصادم في تهشم الجزء الأمامي من سيارة بهاء سلطان، ليتم نقله إلى مستشفى العلمين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على سلامته.