أثارت صور «الزعيم» عادل إمام حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعدما انتشرت صور لـ«أفيشات» فيلمه الشهير «شمس الزناتي» داخل إحدى دور العرض في الإسكندرية، ما أثار موجة واسعة من التساؤلات والتكهنات حول سبب ظهورها.

عادل إمام

اعتقد البعض أن الأمر مرتبط بإعادة عرض الفيلم أو بحملة دعائية خاصة، بينما رجح آخرون أن الصور صنعت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

حسم الجدل

ومن جانبه، وضع المخرج محمد هاني حداً لهذه التوقعات، موضحاً أن «الأفيش» ظهر ضمن ديكور أحد مشاهد فيلم «حين يكتب الحب» بطولة الفنان المصري أحمد الفيشاوي الذي يصور حالياً في الإسكندرية، وأن وجوده جاء لخدمة الأحداث فقط وليس تمهيداً لأي مشروع يتعلق بفيلم «شمس الزناتي».

ويجتمع في بطولة فيلم «حين يكتب الحب» كل من أحمد الفيشاوي، معتصم النهار، درة، جميلة عوض، إلهام شاهين، شيري عادل، محسن بن منصور، سارة بركة، إلهام صفي الدين، شريف حافظ، وآخرين، والعمل من تأليف سجى محمد الخليفات وإخراج محمد هاني.

ويعتبر«شمس الزناتي» من العلامات البارزة في تاريخ السينما المصرية، بعدما حقق نجاحاً كبيراً منذ عرضه عام 1991، ولا يزال يحتفظ بمكانته كواحد من أشهر أعمال الزعيم عادل إمام.

إعادة التجربة

ويخوض محمد إمام تجربة إعادة تقديم عالم «شمس الزناتي» من خلال فيلم «شمس الزناتي.. البداية»، الذي تدور أحداثه قبل القصة الأصلية، ويشارك في بطولته ياسمين رئيس، باسم سمرة، محمد ثروت، محمود عبدالمغني، وخالد أنور، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.