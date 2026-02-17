أثارت واقعة سرقة كابلات الكهرباء الخاصة بموقع تصوير مسلسل الست موناليزا حالة من الارتباك، بعدما أدى انقطاع التيار إلى تعطيل جدول تصوير المشاهد المقررة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية في مصر من ضبط المتهم.

سجل إجرامي

التحريات كشفت أن المتهم ليس غريبًا عن الجرائم المماثلة، إذ تبين وجود نحو 22 قضية سرقة سابقة ضده، ما يؤكد اعتياده على مثل هذه الأفعال. جاء الضبط بعد تتبع البلاغ المقدم بشأن اختفاء الكابلات، الذي انتشر بسرعة على مواقع التواصل وأثار جدلًا واسعًا.

فوضى التصوير

انقطاع الكهرباء أدى إلى توقف التصوير مؤقتًا، ما أربك جدول العمل لنجوم المسلسل، ومن بينهم مي عمر، أحمد مجدي، وفاء عامر، شيماء سيف، سوسن بدر، ومحمد محمود، قبل استئناف التصوير لاحقًا بعد السيطرة على الموقف.

قصة المسلسل

«الست موناليزا» يروي حكاية امرأة تكتشف أن الصورة المثالية لحياتها كانت وهمًا، لتدخل في صراعات أسرية وعاطفية معقدة، وتحاول إعادة ترتيب حياتها بعد تجربة زواج فاشلة.