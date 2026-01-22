وجه أحمد أبو زهرة، نجل الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة، رسالة شكر لوزارة المالية المصرية ووزيرها أحمد كجوك، بعد الاستجابة السريعة لأزمته المتعلقة بالحجز على الحساب البنكي لوالده.

تحقيق ورفع الحجز

وأوضح أحمد، عبر حسابه على «فيس بوك»، أن وزير المالية تابع الملف شخصيًا، ووجه بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، ما أسفر عن رفع الحجز عن الحساب فورًا.

مطالبة بحل نهائي

وطالب نجل الفنان بأن تكون هذه الخطوة بداية لحل شامل، يشمل إغلاق الملف الضريبي لوالده نهائيًا، خاصةً بعد اعتزاله العمل الفني منذ أكثر من 5 سنوات.

استغاثة سابقة

وكان أحمد أبو زهرة أطلق في وقت سابق استغاثة للجهات المعنية، عقب توقف صرف معاش والده نتيجة الحجز عليه من قبل مصلحة الضرائب المصرية، رغم عدم امتلاكه حسابات بنكية أو أصولًا مالية تذكر.

ظروف صحية دقيقة

وأشار إلى أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يمر بظروف صحية حرجة تتطلب الهدوء والرعاية الطبية، مؤكدًا أن المعاش المحجوز لا يكفي لتغطية نفقات العلاج والأدوية، داعيًا إلى تدخل عاجل تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة.