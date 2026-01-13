شهدت الساعات الماضية انتشار شائعات حول وفاة الإعلامي المصري الشهير إبراهيم عيسى، مما أثار حالة من القلق عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة والاهتمام بين محبيه وجمهوره.

أول ظهور بعد شائعة الوفاة

وفي رد غير مباشر على تلك الشائعات، نشر الكاتب الصحفي عادل حمودة صورة من كواليس تصوير برنامجه رفقة إبراهيم عيسى، مؤكداً أن الأخير بخير ويواصل نشاطه الإعلامي بانتظام.

أول ظهور لإبراهيم عيسى بعد شائعة الوفاة

تأكيد سلامته من كواليس البرنامج

وكتب عادل حمودة عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، قائلاً: «بعد أقل من أربع وعشرين ساعة من الإشاعة المؤسفة عن الأستاذ إبراهيم عيسى، هو الآن يشارك في تصوير الحلقات الجديدة من بودكاست عادل حمودة – الجزء الثاني».

أحدث أعماله السينمائية

ويعرض حالياً لـ «إبراهيم عيسي» في دور العرض السينمائي بالقاهرة فيلم «الملحد» الذي يعد من تأليفه، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي، ويعالج ظاهرة الإلحاد الديني في المجتمع.

ويشارك في فيلم الملحد بطولة أحمد حاتم، درة، صابرين، حسين فهمي، محمود حميدة، نجلاء بدر، أحمد بدير، شيرين رضا، وتارا عماد، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وإنتاج أحمد السبكي.