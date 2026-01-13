أعرب شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب عن استيائه الشديد من الهجمات المتكررة عليها من قبل بعض الجمهور ووسائل الإعلام، مؤكدًا أن الهدف من هذه الحملات هو تشويه صورتها بشكل سلبي دون أي مبرر.

استياء من الهجمات الإعلامية

وأشار إلى أن كل من يحاول دعم شيرين أو تقديم المساعدة لها يهاجم للحصول على اهتمام إعلامي فقط، مؤكدًا أن مساعديها مخلصون وذوو خبرة، وقد أثبتوا جدارتهم عبر السنوات الطويلة.

شيرين عبدالوهاب وشقيقها.

نداء للجمهور بتركها وشأنها

وختم رسالته بنداء للجمهور بترك الفنانة وشأنها ودعم من يحبونها، محذرًا من الأشخاص الذين يسعون لإلحاق الضرر بها، ومختتمًا عبارته: «حسبي الله ونعم الوكيل».

السبب وراء الهجوم

كما أضاف شقيق شيرين اتهامًا صريحًا بأن هناك شخصًا معينًا يقف وراء هذا الهجوم ولا يريد الخير لها أو لأي شخص يقدم لها الدعم.

أزمة شيرين عبدالوهاب

وكانت شيرين عبدالوهاب أثارت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، عقب نقلها من منزلها بواسطة سيارة إسعاف إلى منزل فنانة شهيرة، لمساندتها ودعمها النفسي في ظل ما تمر به من ظروف نفسية صعبة خلال الفترة الحالية.