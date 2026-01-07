كشف الفنان المصري محمد إمام إسدال الستار على تصوير فيلمه الجديد «صقر وكناريا»، الذي تولى تأليفه أيمن وتار وإخراجه حسين المنياوي، بعد الانتهاء من جميع مشاهده اليوم.

شكر صناع العمل

وعبر إمام، في منشور عبر حسابه الشخصي على منصة «فيسبوك»، عن امتنانه لفريق العمل كاملاً، مؤكداً سعادته بالتجربة، موجهاً رسالة تقدير لكل من شاركه هذه الرحلة الفنية، مشيراً إلى أن كواليس الفيلم اتسمت بروح مميزة جمعت نخبة من نجوم الوطن العربي.

عرض مرتقب في موسم أعياد 2026

وأوضح محمد إمام أن العمل يحتل مكانة خاصة لديه، واصفاً إياه بأنه من أفضل الأفلام التي قدمها حتى الآن، متوقعاً أن يشكل مفاجأة قوية خلال عام 2026، على أن يعرض ضمن موسم عيد من الأعياد المقبلة.

صناع وأبطال الفيلم

وفيلم «صقر وكناريا» من تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنباوي، وإنتاج وائل عبدالله، ويشارك في بطولة الفيلم بجوار محمد إمام كل من شيكو، يسرا اللوزي، انتصار، يارا السكري، خالد الصاوي، ودانا حمدان ضيف شرف، وآخرون.

أعمال رمضان 2026

يخوض محمد إمام موسم دراما رمضان القادم بمسلسل «الكينج» المكون من 30 حلقة، وهو من بطولة محمد إمام، ميرنا جميل، وكمال أبو رية، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.