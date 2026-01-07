علّقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على الأخبار المتداولة حول طلاقها من زوجها، مؤكدة خلال لقاء مع أنس بوخش في برنامج ABtalks أنها لا تعرف مصدر هذه الشائعات، مرجحة أن السبب يعود إلى أن الجمهور لم يعتد رؤية زوجين متفاهمين ومتوافقين. وأضافت: «مشهد التفاهم أصبح نادرًا لدرجة تجعله يبدو غريبًا للبعض، ما يدفع البعض لاختلاق سيناريوهات للخلاف».

تأكيد الاستقرار العائلي

من جهته، نفى مدير أعمال نانسي صحة الأخبار حول طلب الطلاق أو مغادرتها منزل الزوجية، مؤكدًا أن نانسي وزوجها يتواجدان حاليًا في دبي برفقة بناتهما، وأن الشائعات أصبحت أمرًا متكررًا يطالها بين الحين والآخر.

نشاط فني مستمر

على الصعيد الفني، تواصل نانسي عجرم نشاطها بنجاح، حيث قدمت الأغنية الدعائية لفيلم «شوجر دادي» لعام 2023، وحققت أخيرًا نجاحًا جماهيريًا ملحوظًا من خلال أغنيتها «يا قلبو»، التي تصدرت الترند على منصات التواصل ومواقع الاستماع، مؤكدًة استمرار حضورها القوي في الساحة الفنية.