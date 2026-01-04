كشفت الفنانة المصرية منة فضالي مرورها بوعكة صحية صعبة خلال الأيام الماضية، موضحة أنها أثرت عليها بشكل كبير، وأجبرتها على تناول عدد كبير من الأدوية دون تحسن ملحوظ حتى الآن.

تناول أدوية

وأعربت منة، عبر منشور لها على حسابها الشخصي بمنصة «فيسبوك»، عن معاناتها من نزلة برد شديدة، مؤكدة أنها تشعر بالإرهاق وعدم القدرة على التعافي سريعًا، ما زاد من قلقها بشأن حالتها الصحية.

قلق صحي

وكتبت فضالي قائلة: «أنا واخده دور برد جامد مش عارفه أقوم منه، وباخد أدوية كتير جدًا ومش عارفة ده إيه»، وسط تعليقات كثير من الجمهور متمنين لها الشفاء العاجل.

أحدث الأعمال

وعلى جانب آخر، تشارك منة فضالي في الموسم الرمضاني القادم لعام 2026، من خلال مسلسل «وننسى اللي كان»، إلى جانب الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، والفنان المصري كريم فهمي وغيرهم من النجوم.

عمل درامي

وتجسد منة فضالي شخصية جديدة مختلفة عما قدمته من قبل في مشوارها الفني، حيث تتمحور أحداث العمل في إطار الدراما الاجتماعية الرومانسية.