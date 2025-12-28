غادر مؤدي المهرجانات حمو بيكا قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، اليوم، بعد انتهاء فترة العقوبة المحكوم بها في قضية اتهامه بحيازة سلاح أبيض، واستكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

أول ظهور

شارك حمو بيكا مقطع فيديو عقب خروجه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليه بعبارة: «بيكا على الأسفلت»، في أول ظهور له بعد مغادرة محبسه.

تفاصيل القضية

وكانت الجهات الأمنية قد تحفظت عليه داخل محكمة جنوب القاهرة، قبل ترحيله إلى قسم قصر النيل في 27 سبتمبر الماضي لتنفيذ الحكم.

وأصدرت المحكمة بحق حمو بيكا في البداية حكما غيابيا بالحبس عامًا مع الشغل وغرامة 500 جنيه، قبل أن يتم تخفيف العقوبة بعد الاستئناف، ليقضي 3 أشهر ويغادر محبسه رسميًا.