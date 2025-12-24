حرص المخرج المصري محمد سامي على زيارة كواليس مسلسل «الست موناليزا» بشكل مفاجئ، لدعم زوجته الفنانة المصرية مي عمر وطاقم العمل، بما في ذلك المؤلف محمد سيد بشير والمخرج محمد علي، وذلك في إطار متابعة العمل الذي ينافس في الموسم الدرامي الرمضاني 2026.

وشارك المؤلف محمد سيد بشير جمهوره صورة جمعته بـمحمد سامي ومي عمر من داخل موقع التصوير، عبر حسابه الرسمي في تطبيق «إنستغرام»، وأرفق المنشور بتعليق قائلًا: «زيارة غالية أوي أوي».

مي عمر تخوض تجربة فنية جديدة

واطمأن محمد سامي خلال زيارته على طبيعة الدور الذي تقدمه مي عمر، مؤكدًا أنها تخوض تجربة فنية مختلفة تحمل مفاجآت عديدة للجمهور، من خلال شخصية وأحداث مشوقة، تتناول قضية تمس المرأة العربية وتلامس مشاعرها.

قائمة النجوم المشاركين

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب مي عمر عدد من النجوم، من بينهم أحمد مجدي، إنجي المقدم، سوسن بدر، شيماء سيف، چوري بكر، وفاء عامر، سماء إبراهيم ومحمد محمود، والعمل من إخراج محمد علي.

آخر أعمالها الدرامية

وكانت نافست مي عمر في رمضان الماضي بمسلسل «إش إش»، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وضم العمل كلاً من ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، إيهاب فهمي، إدوارد وآخرين، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.