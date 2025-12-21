انتهت الفنانة التونسية لطيفة من تصوير كليب أغنيتها الجديدة «تسلملي» التي تتعاون فيها مع المخرج جميل جميل المغازي، استعداداً لطرحها قريباً عبر منصات الموسيقى واليوتيوب.

وطرحت لطيفة البرومو الرسمي للعمل الذي يحمل طابعاً بصرياً وإنسانياً، وسط تفاعل وترقب من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

الأغنية والألبوم

وأغنية «تسلملي» من كلمات حسام سعيد، وألحان سامر المصري، وتوزيع خالد نبيل،تأتي ضمن ألبوم لطيفة الأخير «قلبي ارتاح»، الذي حقق نجاحاً واسعاً وتصدر قوائم الاستماع في الوطن العربي.

ويعكس الكليب مشاعر الأمومة وعلاقة الأم بابنها عبر ثلاث مراحل عمريةالطفولة، الشباب، ثم الزواج، مع خط درامي مكثف يبرز الحب والاحتواء والتضحيات بين الأم وابنها.

تجربة شخصية

ووصفت لطيفة كليب «تسلملي» في بيان صحفيبالمفاجأة للجمهور، مشيرة إلىتحمسهاللفكرة التي اقترحها المخرج جميل جميل المغازي، والتي تم تطويرها بأسلوب فني يركز على الصورة والمشاعر ويعكس أحاسيس الأمومة الصادقة.

وأكدت أن الأغنية إهداء من كل أم لابنها البار، واعتبرت الفكرة استثنائية وقريبة من القلب، ما دفعها لتقديم شخصية الأم بنفسها داخل الكليب بدلاً من الاستعانة بموديل، لتكون التجربة أكثر صدقاً، لافتة إلى أن التصوير كان مؤثراً لدرجة أن الدموع غلبت على جميع أفراد فريق العمل.

من جانبه، قال المخرج جميل جميل المغازي ، بأن الأغنية أثّرت فيه منذ الاستماع الأول، وأن الكليب يشبه فيلماً قصيراً يحكي قصة إنسانية مؤثرة في أقل من 5 دقائق، مشيداً بموافقة لطيفة الفورية على الفكرة وجرأتها الفنية.

من المتوقع أن يحظى كليب «تسلملي» بتفاعل واسع فور طرحه، خصوصاً مع النجاح اللافت الذي يحققه ألبوم «قلبي ارتاح»، مما يعزز مكانة لطيفة واحدةً من أبرز نجمات الغناء في الوطن العربي.