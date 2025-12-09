عادت الأزمة بين مؤدي المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق بعد صدور حكم نهائي يلزم شاكوش بسداد نفقة المتعة والعدة، مع استمرار بدء إجراءات الحجز على أمواله وممتلكاته لضمان تنفيذ الحكم.

الحجز على الممتلكات

وأكد محامي ريم طارق في بيان صحفي، أن موكلته استلمت الصيغة التنفيذية للحكم النهائي، مشيرًا إلى أن الحكم غير قابل للطعن، ما يسمح مباشرة ببدء الحجز على حسابات وعقارات ومنقولات شاكوش.

في أكتوبر الماضي، أصدرت محكمة الأسرة حكمًا بالحجز على أموال شاكوش في البنوك، وتم بالفعل حجز 950 ألف جنيه من حساباته، مع استمرار الإجراءات لتشمل أي أرصدة أو ممتلكات أخرى يثبت امتلاكها قانونيًا.

تحذير قانوني

وقال المحامي إن امتناع شاكوش عن دفع المبلغ قد يعرضه لعقوبة الحبس وفق قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن الحكم نهائي وملزم بالتنفيذ فورًا.

مطرب المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق.

قضية سابقة بزيادة النفقة

وكانت ريم طارق رفعت سابقاً دعوى لزيادة النفقة، مستندة إلى تقارير رسمية تكشف أرباح شاكوش من الحفلات والمنصات الرقمية، واعتمدت المحكمة هذه المعلومات عند تحديد المبلغ المستحق لها.