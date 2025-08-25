أزمة قلبية تهز عائلة زياد الرحباني بعد وفاته

بعد رحيل الموسيقار اللبناني زياد الرحباني، تعرضت زوجة ابنه جوي نجم لأزمة قلبية مفاجئة، ما أثار قلق محبي العائلة. وذكرت مصادر مقربة أن الأحداث المتلاحقة خلفت صدمة كبيرة داخل الأسرة، خصوصاً مع تذكر تأثير زياد الكبير على الفن والموسيقى في لبنان والمنطقة العربية.

وتشير التقارير إلى أن أفراد العائلة يعانون من توتر شديد وحزن عميق، وسط متابعة دقيقة من الأصدقاء والمقربين. وتأتي هذه الأزمة بعد فترة وجيزة من وفاة الرحباني، ما يزيد من وقع الصدمة على محيطه الفني والعائلي.

يذكر أن زياد الرحباني ترك إرثاً موسيقياً غنياً ومؤثراً، وما زال اسمه يتردد في الأوساط الفنية والثقافية، إذ كان رمزاً للابتكار والإبداع في لبنان والعالم العربي، ما يجعل أثر رحيله وأحداث العائلة المحيطة به محور اهتمام كبير لدى الجمهور.